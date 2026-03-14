Pronostico Chelsea-Newcastle | Stamford Bridge stregato da 14 anni

Sabato alle 18:30 si gioca Chelsea-Newcastle, una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e in programma allo Stamford Bridge. È da 14 anni che questa sfida non vede una vittoria del Chelsea contro il Newcastle, che torna in campo dopo aver disputato la partita precedente. La partita sarà trasmessa in diretta tv e sarà possibile consultare statistiche e probabili formazioni.

Chelsea-Newcastle è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. A Londra si sfidano due squadre che in settimana sono state protagoniste in Champions League, con fortune alterne. Il Chelsea dopo aver ribattuto colpo su colpo al PSG è crollato inspiegabilmente nel quarto d’ora finale: Vitinha prima e la doppietta di uno scatenato Kvaratskhelia poi hanno – con ogni probabilità definitivamente – affondato la “nave” di Liam Rosenior, che ha pagato l’atteggiamento troppo spregiudicato in un momento cruciale del match in cui sarebbe stato meglio accontentarsi invece di ricercare con insistenza la vittoria in casa dei campioni in carica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Newcastle: Stamford Bridge “stregato” da 14 anni Articoli correlati Pronostico Chelsea-Arsenal: a Stamford Bridge non succede dal 2018Chelsea-Arsenal è una partita valida per l’andata delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,... Chelsea-Arsenal (EFL Cup, 14-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un rosso a Stamford BridgeReduci da due facili vittorie nel terzo turno di FA CUP, e con un quarto turno che vedrà i due club ancora una volta opposti ad avversari di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pronostico Chelsea Newcastle Stamford... Discussioni sull' argomento Pronostico Chelsea-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 14/03/2026 Premier League; Pronostico Chelsea-Newcastle: analisi, quote e consigli; Pronostico Chelsea vs Newcastle – 14 Marzo 2026; Chelsea-Newcastle (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Chelsea vs Newcastle – 14 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Chelsea e Newcastle si gioca il 14 Marzo 2026 alle 18:30 nello storico Stamford Bridge. Un appuntamento che promette intensità ... news-sports.it L'attaccante del #Chelsea #JoaoPedro si sta confermando, di settimana in settimana, uno dei migliori attaccanti in Europa. Nella sua esplosione c'è anche una parte di #Milan. Perché Andate a scoprirlo nel primo commento #SempreMilan - facebook.com facebook