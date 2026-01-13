Chelsea-Arsenal EFL Cup 14-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un rosso a Stamford Bridge
Il match Chelsea-Arsenal, in programma il 14 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta una sfida importante in EFL Cup. Confronto tra due squadre che si preparano a proseguire il cammino nella competizione, il confronto include formazioni, quote e pronostici. Si prevede un match intenso, con possibilità di episodi disciplinari rilevanti, come un eventuale rosso, che potrebbe influenzare l’esito della partita.
Reduci da due facili vittorie nel terzo turno di FA CUP, e con un quarto turno che vedrà i due club ancora una volta opposti ad avversari di categoria inferiore, Chelsea e Arsenal si giocheranno una prima fetta di accesso alla finale della Coppa di Lega inglese mercoledì sera a Stamford Bridge. Dopo l’addio di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
