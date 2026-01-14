Chelsea-Arsenal, in programma mercoledì alle 21:00 a Stamford Bridge, è una sfida valida per l’andata delle semifinali di League Cup. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con i recenti confronti che non hanno visto vittorie casalinghe dal 2018. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e dettagli sulla diretta tv.

Chelsea-Arsenal è una partita valida per l’andata delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. È tutta londinese la seconda semifinale di League Cup: a contendersi un pass per la finalissima di Wembley saranno due dei club più blasonati e vincenti della Capitale, Chelsea e Arsenal. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambe hanno dovuto superare tre turni per arrivare a giocare il penultimo atto della terza manifestazione nazionale per ordine di importanza. I Blues, dopo aver fatto fuori Lincoln e Wolverhampton, lo scorso dicembre si sono imposti con il risultato di 3-1 sul campo dei gallesi del Cardiff, formazione che milita nella League One, la terza serie del sistema calcistico inglese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Arsenal: a Stamford Bridge non succede dal 2018

Leggi anche: Chelsea–Barcellona, notte di Champions a Stamford Bridge: analisi, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Maresca fischiato da una parte dello Stamford Bridge, alla dirigenza del Chelsea non è passato inosservato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pronostico Chelsea - Arsenal: analisi e probabili formazioni 14/01/2026 EFL Cup; Chelsea vs Arsenal: Match preview, head-to-head, team news, line-ups, prediction; Chelsea-Arsenal (EFL Cup, 14-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Chelsea vs Arsenal Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Carabao Cup 14-01-2026.

Pronostico Chelsea-Arsenal: a Stamford Bridge non succede dal 2018 - Arsenal è una semifinale di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it