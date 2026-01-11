Promozione | il programma completo della giornata Chance per il Casentino Montagnano all’attacco
Ecco il programma completo della giornata per il Casentino Academy, in vista dell'importante sfida a Montagnano. I gialloverdi di Vinicio Dini, primi in classifica nel girone C di Promozione con 35 punti, cercano di consolidare il loro posizionamento. La partita, prevista alle 14, rappresenta una chance importante per il team di ottenere un risultato positivo e rafforzare la propria posizione in classifica.
AREZZO Obiettivo allungo in testa al girone C di Promozione per il Casentino Academy. I gialloverdi di Vinicio Dini, primi della classe con 35 punti, inseguiti a quota 31 dal’ Audax Rufina e a 30 punti dalla Sinalunghese, ripartono questo pomeriggio alle 14.30 andando a far visita al Fiesole che staziona nei bassifondi della classifica. Più precisamente al terzultimo posto. Ecco la classifica partita da non sottovalutare per non perdere terreno soprattutto considerando il fatto che l’Audax Rufina sarà impegnata contro il Resco Reggello, formazione impegnata nella lotta per evitare i playout, mentre la Sinalunghese proverà a cancellare il recente passo falso affrontando l’Alleanza Giovanile Dicomano che staziona appena sopra la zona calda della graduatoria di questo raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
