La Falco continua a volare alto Cappelli | Un’ottima prova

La squadra di Falco Acqualagna ha ottenuto una vittoria che permette di mantenere il primo posto in classifica. Cappelli ha commentato positivamente la prestazione della squadra, definendola

La Falco Acqualagna abbozza un tentativo di fuga. Da cinque sono saliti a sette i punti di vantaggio sulla seconda (l’Atletico Mondolfo), dietro l’Avis Montecalvo (terza) è a meno 14. Fanalino di coda il Delfino Fano, penultima il Muraglia che sabato scorso contro la Maior ha incamerato 3 punti importanti. Di rilievo i successi del Peglio (contro il Macerata Feltria), dell’Avis Sassocorvaro contro il Pantano, del Marotta Mondolfo contro la Mercatellese. L’ottava giornata del girone di ritorno ha fatto registrare 5 vittorie di cui 4 casalinghe. I NUMERI. 17 i gol dell’ultimo turno, 3 in meno di quello precedente. L’Atletico Mondolfo vanta l’attacco più prolifico del campionato (43 gol realizzati), la difesa più perforata è invece quella del Delfino Fano (45 reti subite). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

