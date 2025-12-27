Promozione La Castelfrettese sceglie Tiranti Sarà lui il successore di Bugari

In Promozione la Castelfrettese punta sull’esperienza in panchina. La società biancorossa ha individuato il nuovo allenatore. La scelta è ricaduta su Stefano Tiranti, 62 anni il 1 gennaio, che conosce bene il girone A di Promozione vinto alla guida del Marina nel 2016 e del Fabriano Cerreto nel 2024. Con quest’ultima ha trionfato anche nei playoff di Prima Categoria nel 2014, come accadde al Moie Vallesina da subentrato nel 2019 per un totale di quattro promozioni in carriera. Nel suo curriculum figurano anche panchine in Eccellenza con il Real Vallesina e Marina e in Promozione con Fabriano e Falconarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

