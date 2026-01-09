Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro | questo sconosciuto professionista al servizio della salute

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è una figura fondamentale per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. La Commissione dell’albo dei tecnici della prevenzione dell’Ordine TSRM PSTRP di Bergamo intende valorizzare il suo ruolo, spesso poco conosciuto, sottolineando l’importanza di questa professione nel contesto della tutela della salute pubblica e del benessere lavorativo.

La Commissione dell'albo dei tecnici della prevenzione dell ' Ordine TSRM PSTRP di Bergamo vuole onorare la nascita di questa figura e promuovere la relativa importanza Dove siamo nati?. La figura del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL) nasce come "Vigile sanitario" il 6 luglio del 1890 con il Regio Decreto n. 7042, con il compito di salvaguardare la salute, la sicurezza umana e ambientale, nonché di perseguire la lotta alle epidemie e malattie infettive. La figura si evolve in "Guardie di Sanità" (1907), "Vigile Sanitario Provinciale" e "Ispettore d'igiene" con la Legge n.

