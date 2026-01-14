Como un fronte civico chiede più ascolto | lettera aperta di associazioni e comitati al Comune
Un gruppo di associazioni e comitati di Como ha rivolto al Comune una lettera aperta, chiedendo un maggiore ascolto e un dialogo più aperto con la cittadinanza. L’appello, sottoscritto da numerose realtà locali, evidenzia la volontà di promuovere un rapporto più collaborativo e trasparente tra amministrazione e comunità, auspicando un cambiamento che favorisca una gestione più partecipata e condivisa della città.
Un appello corale, sottoscritto da decine di realtà cittadine, chiede all’amministrazione comunale di Como un cambio di passo nel rapporto con la città. È contenuto in una lettera aperta datata 13 gennaio 2026 e indirizzata al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali, firmata da. 🔗 Leggi su Quicomo.it
