Ipotesi uso improprio auto carabinieri | archiviato procedimento contro comandante di stazione

Il Tribunale di Brindisi ha archiviato il procedimento a carico del maresciallo Luigi Raffaele, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Latiano, accusato di peculato. La decisione conclude un'indagine riguardante presunti usi impropri di un'auto di servizio, confermando l'assenza di elementi per procedere con l'accusa. La vicenda si chiude con un'archiviazione, garantendo la presunzione di innocenza fino a eventuali sviluppi futuri.

LATIANO - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi ha archiviato il procedimento a carico del maresciallo Luigi Raffaele, all'epoca dei fatti contestati comandante della caserma di Latiano, nel quale era accusato del reato di peculato.

