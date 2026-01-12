Paci a pezzi | Enzo Paci e il mosaico della sua identità al Politeama Genovese

Giovedì 15 gennaio, Enzo Paci sarà al Politeama Genovese con lo spettacolo “Paci a pezzi”. Conosciuto per il ruolo del commissario Bacigalupo nella serie TV Blanca, l’attore genovese presenta un racconto che esplora le diverse sfaccettature della propria identità, offrendo al pubblico una riflessione sincera e intima. Un evento che invita a scoprire il mosaico di esperienze e emozioni che compongono il suo percorso artistico e personale.

Giovedì 15 gennaio Enzo Paci sarà al Politeama Genovese con lo spettacolo "Paci a pezzi". Il popolare attore e comico genovese, noto al grande pubblico per l'interpretazione del commissario Bacigalupo nella fortunata serie tv Blanca, non è "a pezzi" perché sta vivendo una crisi di nervi (anche se.

Dopo i successi tv di "Blanca", Enzo Paci torna a teatro con il nuovo spettacolo "Paci a pezzi", in scena al Politeama il 15 gennaio 2026 alle ore 20:30. Oggi la biglietteria è aperta dalle 19:30 alle 20:30. Info e acquisto online https://www.politeamageno - facebook.com facebook

