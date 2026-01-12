Pino Daniele tribute in jazz | Filippo Cottone canta le sue melodie immortali

Una serata dedicata a Pino Daniele, uno dei più rappresentativi artisti italiani. Attraverso interpretazioni jazz, Filippo Cottone rende omaggio alle sue melodie, evidenziando la profondità e l’essenza delle sue composizioni. Un’occasione per riscoprire le sue canzoni più celebri in una chiave diversa, mantenendo intatto il loro valore emotivo e musicale.

Una serata speciale dedicata a uno dei più grandi artisti della musica italiana: Pino Daniele. Un omaggio sentito e raffinato, reinterpretato in chiave jazz, che restituisce tutta l’anima, la poesia e il groove senza tempo delle sue canzoni.Le melodie immortali di Pino – sospese tra blues, jazz. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

