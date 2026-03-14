Primavera 2026 | la cintura ridefinisce le gonne

Nella stagione Primavera-Estate 2026, le gonne tornano a essere protagoniste nei guardaroba maschili e femminili, con un elemento di stile che attira l’attenzione: la cintura, che si presenta sempre più visibile e definisce le proporzioni del capo. Questa tendenza si nota nelle collezioni di diversi stilisti e nelle vetrine dei negozi di moda. La cintura diventa un dettaglio distintivo di molti outfit stagionali.

Nella stagione Primavera-Estate 2026, le gonne tornano a dominare i guardaroba con un dettaglio di styling che ridefinisce le proporzioni: la cintura ben visibile. Dalle passerelle internazionali emerge una tendenza chiara e trasversale, dove l’accessorio non è più un optional nascosto, ma diventa l’elemento strutturante del look. Il fenomeno ha attraversato tutte le capitali della moda, da Milano a Parigi, da New York a Londra, declinandosi in estetiche molto diverse tra loro. La regola sembra essere una su due: metà delle gonne sfilate sono state indossate con una cintura, trasformando il modo in cui si percepisce la silhouette femminile. L’evoluzione dello stile: dalla vita alta ai fianchi bassi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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