Pantaloni Capri | indossare la proporzione controversa che ridefinisce la primavera

I pantaloni Capri tornano di tendenza questa primavera, portando con sé una proposta di stile che divide le opinioni. Dopo stagioni caratterizzate da volumi oversize e orli lunghi, questi capi si riappropriano dello spazio nel guardaroba femminile, segnando un ritorno alla silhouette più snella e proporzionata. La moda, come sempre, si muove tra contrasti e ritorni, lasciando spazio a reinterpretazioni di capi storici.

Life&People.it La moda vive di contrasti ma soprattutto di ciclicità: terminano finalmente le stagioni dominate da volumi ampi, orli trascinati sull’asfalto e fluidità per trasportare l’estetica primaverile verso uno dei capi senza tempo del guardaroba femminile. Si saluta in questo modo lo stile rilassato dei pantaloni larghi e si accoglie invece una silhouette che divide, affascina e riscrive le regole della seduzione. La primavera insegna proprio come indossare i pantaloni Capri nella variante pedal pusher, modelli che tagliano la gamba sotto il ginocchio o esattamente a metà polpaccio. Rappresenta il primo, vero scoprirsi della stagione per cui la caviglia torna protagonista, svelandosi ed offrendo un aggiornamento drastico della forma quotidiana. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

