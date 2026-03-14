Prevenzione e sicurezza domestica | a Firenze un ciclo di incontri nei centri anziani

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, un ciclo di incontri itineranti si svolge nei centri anziani della città. L'iniziativa mira a informare gli anziani su tematiche di prevenzione e sicurezza domestica. Le sessioni sono rivolte direttamente ai partecipanti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per migliorare la sicurezza nelle abitazioni e ridurre i rischi quotidiani. Gli incontri si tengono in diverse zone della città.

Firenze, 14 marzo 2026 – Un ciclo di incontri itineranti nei centri anziani di Firenze con l'obiettivo di trasformare la consapevolezza in prevenzione. È l'iniziativa promossa dal Comune di Firenze – attraverso gli assessorati alla protezione civile e al welfare – e alla sezione fiorentina dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco. L'appuntamento inaugurale si è svolto alla presenza degli assessori Laura Sparavigna e Nicola Paulesu, oltre che del comandante dei vigili del fuoco di Firenze Luigi Gentiluomo. Ecco il calendario del ciclo di incontri sulla prevenzione e la sicurezza domestica nei centri anziani della città. Il 27 aprile l’iniziativa farà tappa al centro anziani Isole S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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