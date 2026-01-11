Benessere prevenzione e consapevolezza | al via un ciclo di incontri

Il Comune di Albignasego ripropone il ciclo di incontri “Albignasego incontra la salute”, rivolto a promuovere la prevenzione e la consapevolezza sul benessere personale. Da gennaio ad aprile, l’iniziativa offre eventi gratuiti dedicati a temi legati alla salute, con l’obiettivo di fornire informazioni utili e favorire uno stile di vita più consapevole e salutare per la comunità.

Torna anche quest'anno "Albignasego incontra la salute", l'iniziativa promossa dal comune di Albignasego che da gennaio ad aprile propone un calendario di incontri gratuiti dedicati alla salute e al benessere della persona. Gli appuntamenti, a ingresso libero, si svolgeranno dalle 20:45 presso la.

