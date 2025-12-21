Legalità e prevenzione | proseguono gli incontri con anziani e studenti

Legalità e prevenzione rappresentano aspetti fondamentali per la sicurezza collettiva. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato gli incontri con anziani e studenti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la conoscenza delle tematiche di interesse sociale. Questi incontri proseguono come parte di un percorso di sensibilizzazione volto a rafforzare il senso civico e la tutela della comunità.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell'ampio programma dell'Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. A Fontanarosa, i Carabinieri della locale Stazione hanno fatto visita agli ospiti della RSA "la Locanda".

