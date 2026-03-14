In un'aula di tribunale negli Stati Uniti si discute di un caso inquietante che riguarda un prete crocifisso e lasciato con una corona di spine in testa. La scena, descritta nei dettagli dai testimoni, ha suscitato grande scalpore tra i presenti. La vicenda riporta alla luce le modalità con cui sono state trattate le persone coinvolte in questa situazione.

Un caso a dir poco agghiacciante quello dibattuto in questi ultimi giorni in un'aula di tribunale degli Stati Uniti. Adam Sheafe, un 51enne pregiudicato, si trova a processo per il brutale omicidio del pastore 76enne William "Bill" Schonemann. Quest'ultimo è stato trovato morto nella sua abitazione di New River (Arizona) con il corpo crocifisso a un muro e una corona di spine sul capo lo scorso 28 aprile 2025. Finito davanti al giudice Sheafe si è dichiarato colpevole e durante l'ultima udienza è addirittura arrivato a chiedere di essere condannato a morte. Una vicenda molto oscura, che ha destato l'attenzione dell'opinione pubblica. Stando a quanto riportato dalla stampa estera, furono due membri della congregazione a trovare il cadavere del pastore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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