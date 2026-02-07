Don Giovanni Gatto il prete che ha lasciato la tonaca per diventare papà | Tanti come me soffrono in silenzio È una realtà nascosta

Don Giovanni Gatto, sacerdote che ha deciso di lasciare la tonaca per diventare papà, apre il suo cuore. Riceve telefonate e messaggi da tutta Italia, soprattutto da persone del mondo ecclesiastico, che si confidano e raccontano di vivere situazioni simili in silenzio. È una realtà nascosta, dice, che riguarda molti come lui.

Telefonate, messaggi, confidenze. Una valanga di voci arrivate da ogni parte d’Italia, soprattutto dal mondo clericale. Dopo la lettera a papa Leone XIV e l’annuncio della richiesta di dispensa dal sacerdozio per inseguire il sogno di diventare papà, il rapporto tra don Giovanni Gatto e i suoi (ex) colleghi sacerdoti non si è interrotto. Anzi, semmai è accaduto l’esatto opposto. Preti in attività e altri che la tonaca l’hanno già lasciata, hanno tempestato di chiamate il parroco della frazione aquilana di Tempera. «Non siamo un’eccezione». «Mi hanno ringraziato perché ho espresso quello che loro non riescono nemmeno a pensare ad alta voce », racconta don Giovanni al Corriere del Veneto.🔗 Leggi su Open.online

Don Giovanni Gatto, sacerdote di 51 anni di Montebelluna, ha deciso di lasciare il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, ha deciso di sospendere il sacerdozio.

