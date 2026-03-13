Crocifigge il prete e gli mette una corona di spine in testa orrore in Usa | Non sono pazzo condannatemi

In Arizona, un uomo ha confessato di aver ucciso un pastore protestante, descrivendo l’omicidio come il primo di una prevista serie di attacchi contro figure religiose cristiane in tutto il paese. Durante l’udienza, ha affermato di non essere pazzo e di volersi far condannare, aggiungendo di aver crocifisso il prete e di avergli messo una corona di spine in testa.