Crocifigge il prete e gli mette una corona di spine in testa orrore in Usa | Non sono pazzo condannatemi
In Arizona, un uomo ha confessato di aver ucciso un pastore protestante, descrivendo l’omicidio come il primo di una prevista serie di attacchi contro figure religiose cristiane in tutto il paese. Durante l’udienza, ha affermato di non essere pazzo e di volersi far condannare, aggiungendo di aver crocifisso il prete e di avergli messo una corona di spine in testa.
L'uomo si è dichiarato colpevole in tribunale in Arizona affermando che l'omicidio efferato del pastore protestante era solo il primo di una lunga serie di omicidi che dovevano prendere di mira religiosi cristiani in tutto il paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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