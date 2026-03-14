Prestigiosa onorificenza al Capitano Stefano Garbuglia | riceve la Medaglia Mauriziana al merito

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna ha consegnato al capitano Stefano Garbuglia, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Faenza, la Medaglia Mauriziana al merito durante una cerimonia che si è svolta alla presenza degli ufficiali dell’Arma della provincia. L’evento si è svolto in maniera breve ma sentita, con l’obiettivo di riconoscere ufficialmente il valore del riconoscimento.

L’onorificenza è tra le più prestigiose tra quelle riservate ad ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate. La medaglia è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa di concerto con il ministro dell’Interno a ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate che raggiungono dieci lustri di carriera militare, durante i quali si sono distinti per il conseguimento di eccellenti risultati operativi e ottimo profilo disciplinare. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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