Il presidio dei rider a Bergamo | È il momento di dire basta | siano garantiti diritti e tutele

A Bergamo, i rider scendono in strada ogni giorno per più di dieci ore, consegnando pasti e pacchi. Nonostante le intemperie, continuano a lavorare senza sosta, chiedendo che vengano garantiti loro diritti e tutele. Questa protesta nasce dall’esigenza di migliorare le condizioni di lavoro e di ottenere maggiori garanzie. I rappresentanti del presidio chiedono attenzione e risposte concrete alle autorità.

Bergamo. Quando ogni giorno, per più di 10 ore, scendono in strada per le consegne, non è certo la pioggia a fermarli. E l’acqua non gli ha impedito neanche di scendere in piazza per manifestare e rivendicare un lavoro dignitoso. Per la Giornata di mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil, nel pomeriggio di sabato 14 marzo una trentina di rider si sono ritrovati in piazza Pontida per dire basta allo sfruttamento nel settore del food delivery. “Questi lavoratori – spiega Ayman Bourrai, sindacalista della Nidil Cgil di Bergamo – lavorano oltre 70 ore a settimana, dal lunedì alla domenica, e sono pagati solo per parte di questo orario. Deliveroo e Glovo per anni hanno sfruttato questi lavoratori: è il momento di dire basta”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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