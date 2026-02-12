La questione dei rider di Glovo torna di attualità. La Procura sta ancora analizzando i documenti, ma il pubblico ministero vede il lavoro svolto tramite app come dipendente e non autonomo. La discussione si riaccende, e con essa la richiesta di regole più chiare e tutele più forti per chi lavora con le piattaforme digitali.

Marin Il caso Glovo ha fatto riaprire la questione rider e sfruttamento nell’attività che svolgono. Come inquadrare la situazione? "Fermo restando che per un giudizio sul caso specifico sarà necessario leggere i documenti della Procura, ancora non noti, pare comunque comprendersi lo schema generale di ragionamento del pubblico ministero: il lavoro organizzato tramite app deve essere considerato eterodiretto e quindi è da ricondursi nell’alveo della dipendenza e non dell’autonomia", spiega Emmanuele Massagli, docente alla Lumsa e Presidente della Fondazione Tarantelli. Con quale conseguenza? "Di conseguenza il riferimento all’equo trattamento salariale (principio costituzionale) non è da ricercarsi nel contratto collettivo applicato dalle società di delivery, sottoscritto da Assodelivery e Ugl, bensì al contratto della logistica firmato da Cgil, Cisl e Uil che regola anche la figura del fattorino". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Glovo e futuro dei rider: "Autonomi o dipendenti? Urgenti regole nuove e tutele"

Il giudice ha aperto un’inchiesta su Glovo, il noto servizio di consegne a domicilio, per sospette pratiche di caporalato.

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026, vengono introdotte nuove tutele e regole per l'Isee, uno strumento fondamentale per valutare la situazione economica delle famiglie e garantire l'accesso ai servizi sociali.

