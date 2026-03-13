Il Premio Umberto Saba alla poetessa Patrizia Valduga
La poetessa Patrizia Valduga ha ricevuto il Premio Umberto Saba alla Poesia per la sua raccolta
(Adnkronos) – Va alla poetessa Patrizia Valduga, per la raccolta "Lacrimae Rerum" (Einaudi, 2025), la 6a edizione del Premio Umberto Saba Poesia, promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste con Lets – Letteratura Trieste, curato da Fondazione Pordenonelegge.it. Sarà ancora una volta l’occasione per celebrare, attraverso il Premio Saba, la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Premio Autori 2025: premiato Umberto Marino alla Casa del Cinema di RomaSi è tenuta, presso la Casa del Cinema di Roma, la consegna del Premio Autori 2025 al regista e autore Umberto Marino.
Così Ancona omaggia la poetessa Szymborska. Fu Premio NobelAncona rende omaggio a Wislawa Szymborska, poetessa polacca Premio Nobel per la letteratura nel 1996, con un incontro in programma venerdì 13 marzo...
Altri aggiornamenti su Premio Umberto Saba
Discussioni sull' argomento Eccellenza femminile: al via il Premio internazionale Maria Callas Tribute Prize New York; Umberto Saba, vita e poesia del poeta dell’onestà; Tennis, Italia da record non solo grazie a Sinner: con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20 - L'Italiano; DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live video GP Australia 2026 Melbourne: Russell in pole! (sabato 7 marzo).
Al via i Colloqui fiorentini per cercare il tesoro in compagnia di Umberto SabaInizia oggi a Firenze la 25esima edizione della kermesse che raduna oltre 2000 studenti da tutta Italia. Parla il direttore Baroni: «Vogliamo promuovere una cultura integralmente umana» ... tempi.it
Oggi ricorre la nascita di Umberto Saba, una delle voci più intime e profonde della poesia italiana del Novecento. Saba ci invita a cambiare prospettiva: non siamo travolti da eventi casuali senza senso, ma immersi in una rete di connessioni e scelte,nostre e a - facebook.com facebook