Fiction Rai Can Yaman trionfa con Sandokan | premio e ascolti record

Can Yaman ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Sandokan, grazie a una trama avvincente e scene d’azione coinvolgenti. La fiction Rai ha superato le aspettative di ascolti, battendo serie come Doc e Il commissario Ricciardi. La vittoria del Premio Biagio Agnes 2026 conferma il successo della produzione italiana. La serie ha attirato milioni di telespettatori, dimostrando come il talento e la cura nei dettagli possano fare la differenza.

È stata una delle fiction più viste della stagione e adesso arriva anche il riconoscimento ufficiale: Sandokan vince il Premio "Audiovisivo" al Premio Biagio Agnes 2026. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la nuova versione – ispirata ai romanzi di Emilio Salgari – ha riportato in vita un mito televisivo a cinquant'anni dallo storico sceneggiato con Kabir Bedi.

La serie Sandokan torna in replica su Rai Premium e in streaming, offrendo ai fan l'opportunità di rivivere le avventure della celebre fiction.

