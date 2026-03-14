La trentesima giornata di Premier League si apre con due partite chiave: l'Arsenal cerca di allungare in classifica, mentre il Manchester City conclude il sabato a Londra. Le squadre si preparano a scendere in campo per affrontare le ultime sfide della stagione, con obiettivi ben definiti e determinazioni diverse. L'attenzione degli appassionati è tutta rivolta a questo turno di campionato, che potrebbe influenzare significativamente la classifica finale.

La trentesima giornata di Premier League entra nel vivo oggi, sabato 14 marzo 2026, con un programma che promette di scuotere sia la vetta che la coda della classifica. Con l’Arsenal impegnato a difendere il primato e il Manchester City che insegue a breve distanza, ogni punto conquistato oggi avrà il peso di un mattone fondamentale per il titolo. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 14032026 16:00 Burnley – Bournemouth Combo X2 + Over 1,5 14032026 16:00 Sunderland – Brighton and Hove Albion Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 14032026 18:30 Arsenal – Everton Combo 1 + Under 4,5 14032026 18:30 Chelsea – Newcastle United Gol... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Premier League: l’Arsenal per l’allungo, il City chiude il sabato a Londra

Articoli correlati

Premier League: nuovo allungo per l'Arsenal ora a +6. Due esoneri in pochi giorniLondra (Gran Bretagna) 5 gennaio 2026 – Non sembra aver accusato la sbornia da inizio anno l'Arsenal, al contrario la squadra di Arteta ha rinnovato...

Premier League, è sfida totale: Arsenal e Manchester City in corsa per il titolo l duello tra Mikel Arteta e Pep Guardiola si fa sempre più avvincente: l’Arsenal, a 61 punti, prova a difendere il primato dall’assalto del...

[LIVE] Arsenal vs Manchester United Premier League 25/26 Full Match - Video Game Simulation

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Premier League

Temi più discussi: Haaland pigro, il City frena contro il Forest. Saka lancia l'Arsenal a +7; La classifica di Premier League aggiornata; Premier League: il City bloccato dal Forest, l'Arsenal ne approfitta e va a +7; Premier League: l'Arsenal vola a +7, City fermato dal Forest con una magia, Joao Pedro show.

ASCOLTA In The Box. Premier, gioco e Arsenal sotto accusaLa nuova puntata del nostro podcast sul calcio inglese ... msn.com

Premier League: l’Arsenal riprende il City al 93’, Martinelli risponde a HaalandAllievo contro maestro. L’Emirates di Londra è teatro della sfida tra l’Arsenal di Arteta e il Manchester City di Guardiola, match che vede titolari in campo due dei talenti migliori che il calcio ... sportmediaset.mediaset.it

LALLO VOLA IN FINALE Si conclude la prima giornata della Premier League di Roma con una finale per l’oro e cinque finali per il bronzo La news https://shorturl.at/OPSfP - facebook.com facebook

L'Arsenal non ha mai avviato una negoziazione, fermandosi semplicemente all'attività di scouting. In Premier League, però, c'è un club che sarebbe pronto a fare sul serio. Si tratta del Newcastle ma non ci sono aperture da Viale della Liberazione x.com