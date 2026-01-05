Premier League | nuovo allungo per l' Arsenal ora a +6 Due esoneri in pochi giorni
L'Arsenal continua a consolidare la propria posizione in Premier League, aumentando il vantaggio a +6 punti. Dopo le recenti variazioni nello staff tecnico, con due esoneri in pochi giorni, la squadra di Arteta manifesta solidità e determinazione. Questo andamento testimonia la continuità della rosa e la capacità di mantenere alta la concentrazione, elementi fondamentali per inseguire l'obiettivo del titolo nella stagione in corso.
Londra (Gran Bretagna) 5 gennaio 2026 – Non sembra aver accusato la sbornia da inizio anno l' Arsenal, al contrario la squadra di Arteta ha rinnovato le sue ambizioni di titolo e dopo questa giornata trova anche un nuovo allungo. Il successo dei Gunners vale infatti un +6 sul City, fermato sul pari in casa dal Chelsea ancora in cerca di un nuovo allenatore. Ritrova la vittoria l' Aston Villa, mentre dietro dà segnali di vita il Wolverhampton alla prima vittoria in campionato dopo ben 20 giornate. Altro ribaltone a sorpresa nelle panchine di vertice della Premier League, dopo il pareggio contro il Leeds viene esonerato Ruben Amorim, nonostante il quinto posto in classifica fin qui con il Manchester United. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
