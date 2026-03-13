Premier League di Karate a Ostia oggi via alle gare In serata la cerimonia d’apertura

Oggi al PalaPellicone di Ostia si sono aperte le gare della tappa romana della Karate 1 – Premier League, un evento di rilievo nel circuito mondiale WKF. La giornata è stata dedicata alle competizioni, mentre in serata si svolge la cerimonia di apertura. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi e rappresenta uno dei momenti chiave del calendario internazionale.

Morsiani: “La Federazione è onorata di ospitare una manifestazione di questo livello. In una cornice piena di campioni mostriamo il lavoro che stiamo portando avanti e l’importanza del karate nel mondo”. Espinos: “Onorati di essere a Roma e felici di sapere che torneremo ancora” Ostia, 13 marzo 2026 – È iniziata oggi al PalaPellicone di Ostia la tappa romana della Karate 1 – Premier League, uno degli appuntamenti più importanti del circuito mondiale WKF. Inoltre è stato annunciato che la Premier League tornerà a Roma anche nel 2027. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore sportivo e organizzativo della tappa romana, insieme al ruolo sempre più centrale della FIJLKAM nell’attività internazionale del karate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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