Sono stati annunciati i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul, in programma dal 23 al 25 gennaio. Dopo l’esperienza in Georgia, gli atleti azzurri si preparano a competere a livello internazionale, con Ghinami che guida la squadra. Questa tappa rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del karate italiano nel circuito mondiale.

Dopo l’assaggio della Serie A di Tblisi, il karate internazionale è pronto ad alzare il suo livello: in arrivo c’è infatti, dal 23 al 25 gennaio, la prima tappa della Premier League 2026, che si terrà a Istanbul. Sui tatami turchi, in un anno in cui il circuito farà tappa anche a Roma a metà marzo, vi saranno i migliori interpreti delle discipline di kumite e kata. Anche l’Italia sarà presente, con una selezione formata complessivamente da 36 atleti: 8 specialisti del kata e 28 del kumite, che si alterneranno nei vari tabelloni e nelle varie categorie di peso, fra pose e combattimenti. Il gruppo azzurro, che annovera fra l’altro quella Carola Casale che in Georgia si è presa il 3° posto nel kara femminile, prevede fra i suoi leader elementi del calibro di: Alessio Ghinami e Terryana D’Onofrio, sempre nel kata, e Angelo Crescenzo, Clio Ferracuti, Erminia Perfetto, Michele Martina, Asia Gus e Daniele De Vivo, nel kumite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul: Ghinami guida il gruppo azzurro

