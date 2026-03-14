Premier belga | ‘le minacce non funzionano serve accordo con la Russia’

Il Primo Ministro belga ha dichiarato che le minacce non portano risultati e ha sottolineato la necessità di raggiungere un accordo con la Russia. In un intervento pubblico, ha invitato le istituzioni europee a trovare una soluzione comune, evidenziando l’importanza di un impegno diretto e negoziato senza affidarsi a pressioni o intimidazioni. La sua richiesta si inserisce in un contesto di tensioni internazionali e negoziati ancora in corso.

Il Primo Ministro belga Bart De Wever ha auspicato sabato 14 marzo un accordo tra l’Unione Europea e la Russia per porre fine alle sanzioni economiche imposte a seguito del conflitto con l’Ucraina Ritiene che piegare la Russia sarebbe possibile solo con il “100% di sostegno da parte degli Stati Uniti”. «Ma non sono affatto a favore dell’Ucraina. A volte penso che siano più vicini a Putin che al presidente ucraino Volodymyr Zelensky», ha continuato Bart De Wever. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Iran, Trump: “Il regime cadrà, ma non subito”. Taglia su Mojtaba Khamenei . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Premier belga: ‘le minacce non funzionano, serve accordo con la Russia’ Articoli correlati Trump: «Voglio la Groenlandia, ci serve». Il ruolo del "vicerè" Rubio e le nuove minacce a Caracas | La premier danese: basta minacceA due giorni dalla decapitazione del regime chavista con la deportazione di Maduro e della moglie negli Stati Uniti - come se non bastasse l’immensa... Leggi anche: Trump: "La Groenlandia ci serve". La premier danese: "Basta con queste minacce" La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT