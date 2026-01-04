Trump | La Groenlandia ci serve La premier danese | Basta con queste minacce

Recentemente, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti considerano la Groenlandia strategicamente importante per motivi di difesa. La dichiarazione ha suscitato reazioni, tra cui quella della premier danese, che ha invitato a lasciare da parte le minacce. La questione evidenzia le tensioni legate alle aspirazioni geopolitiche sulla regione e il ruolo crescente delle aree artiche negli equilibri internazionali.

Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Una dichiarazione che conferma anche quanto aveva scritto su X Katie Miller, podcaster e moglie di Stephen Miller, consigliere per la sicurezza interna degli Stati Uniti, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump. Nel post si vedeva l'immagine della Groenlandia coperta dalla bandiera americana e la scritta "soon", ovvero "presto". L'immagine ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni. L’ambasciatore di Copenaghen negli Stati Uniti, Jesper Møller Sørensen, ha ripubblicato il post di Miller con un “promemoria amichevole” dei legami di lunga data tra i due paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "La Groenlandia ci serve". La premier danese: "Basta con queste minacce" Leggi anche: Trump a Delcy Rodriguez: «Faccia il giusto o pagherà più di Maduro. La Groenlandia? Ci serve». La premier danese: «Basta minacce» Leggi anche: Trump senza freni: “Ci serve anche la Groenlandia, è questione di sicurezza” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump può davvero prendersi la Groenlandia?; VOLENTEROSI/ La Danimarca compra aerei da Trump per difendere la Groenlandia e restare dem. Trump minaccia: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «La smetta con queste minacce» - In una intervista all'Atlantic, il giorno dopo aver affermato di voler «prendere il controllo» del Venezuela, Trump ha ribadito che gli Stati Uniti «hanno bisogno della Groenlandia, per ragioni di sic ... corriere.it

Dopo il Venezuela, ora tocca alla Groenlandia? Trump: “Ci serve per motivi di difesa” ed è virale una strana mappa - Le parole del presidente degli Stati uniti sull'enclave danese nel Nord America fanno più paura dopo la cattura di Maduro. dire.it

Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro - Donald Trump, nel corso di un’intervista telefonica con The Atlantic, torna a puntare i riflettori sull’isola autonoma appartenente al Regno di Dan ... ilfattoquotidiano.it

Trump annetterà la Groenlandia? La diretta con Alessandro Orsini

«Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia» ha detto Trump, descrivendo l’isola - che fa parte della Danimarca, Paese membro della Nato - come «circondata da navi russe e cinesi» - facebook.com facebook

#Trump: “agli #Usa serve la #Groenlandia per motivi di difesa” x.com

