Trump | Voglio la Groenlandia ci serve Il ruolo del vicerè Rubio e le nuove minacce a Caracas | La premier danese | basta minacce

Recenti dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia hanno riacceso il dibattito internazionale, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca si intensificano. Il coinvolgimento del Segretario di Stato Rubio nella crisi venezuelana e le minacce rivolte a Caracas evidenziano le sfide diplomatiche attuali. La premier danese ha ribadito la necessità di cessare le provocazioni, sottolineando l’importanza di un dialogo rispettoso tra le nazioni coinvolte.

