Preghiera della sera 14 Marzo 2026 | Ascolta il mio grido

Ecco la preghiera della sera del 14 marzo 2026 intitolata “Ascolta il mio grido”. La preghiera invita a affidare la giornata alla Vergine, con l’immagine di Maria sotto il suo manto e una luce che non si spegne. È rivolta a chi cerca segni di speranza anche nei momenti di difficoltà e di prova.

Sotto il manto di Maria, la luce che non tramonta: una preghiera della sera per affidare la giornata alla Vergine e ritrovare segni di speranza anche nel buio della prova. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 14 Marzo 2026: “Ascolta il mio grido” Articoli correlati Leggi anche: Preghiera della sera, 11 Marzo 2026: “Trasforma il mio cuore” Preghiera della sera 23 Gennaio 2026: “Ascolta la mia supplica”“Ascolta la mia supplica”: questa è la preghiera della sera da recitare come esame di coscienza per concludere questa giornata, per affidare ogni... Vindicta & Vale | Critical Role | Campaign 4, Episode 18 Tutto quello che riguarda Preghiera della Discussioni sull' argomento Il potere non è mai il dominio sul prossimo: la preghiera di Repole contro le guerre; La preghiera con (e su) Trump nella Sala Ovale per la vittoria in guerra; Ventiquattro ore per il Signore; Giornata di preghiera per la pace: venerdì sera la preghiera in Cattedrale. Preghiera per la pace: Biella, stasera in cattedrale messa e venerazione della Croce presiedute da mons. FarinellaIn occasione della Giornata di preghiera e digiuno promossa dalla Conferenza episcopale italiana per oggi, venerdì 13 marzo, questa sera alle 18.15 nella cattedrale di Santo Stefano, a Biella, il vesc ... agensir.it Vatican News. . Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario - facebook.com facebook