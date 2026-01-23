Preghiera della sera 23 Gennaio 2026 | Ascolta la mia supplica

La preghiera della sera del 23 gennaio 2026, intitolata “Ascolta la mia supplica”, invita a un momento di riflessione e di consegna delle proprie preoccupazioni al Signore. È un’occasione per fare un esame di coscienza, riconoscere le proprie fragilità e affidarsi alla sua misericordia, per concludere la giornata con serenità e prepararsi a un riposo sereno e ristoratore.

"Ascolta la mia supplica": questa è la preghiera della sera da recitare come esame di coscienza per concludere questa giornata, per affidare ogni affanno al Signore, ritrovare la serenità e dormire nella pace. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi.

