La preghiera della sera per concludere il mercoledì. Un invito a meditare con amore sulla giornata trascorsa e a consegnare il cuore al riposo che solo Dio può donare. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. Convertici a Te, o Dio, nostra salvezza, e formaci alla scuola della Tua sapienza, perché l’impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 11 Marzo 2026: “Trasforma il mio cuore”

Articoli correlati

Leggi anche: Preghiera della sera 28 Dicembre 2025: “Trasforma il mio cuore”

Preghiera della sera 5 Gennaio 2026: “Apri il mio cuore a Te”Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari.

12PORTE 5 marzo 2026

Tutto quello che riguarda Preghiera della

Discussioni sull' argomento Donne che portano insieme i fardelli: a Sanzeno la preghiera ecumenica che unisce solidarietà e speranza; Il potere non è mai il dominio sul prossimo: la preghiera di Repole contro le guerre; La preghiera con (e su) Trump nella Sala Ovale per la vittoria in guerra; Le reliquie di Santa Bernadette a Reggio Calabria: tre giorni di preghiera nella Parrocchia del Santissimo Salvatore.

Vatican News. . Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario - facebook.com facebook

Non è essere antisemiti. Posso però rivolgere la preghiera di leggere il testo x.com