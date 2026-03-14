Due fidanzati hanno perso la vita ieri sera in un incidente stradale a Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. L’auto è precipitata per circa 200 metri in una scarpata, causando il decesso dei due giovani. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime.

Due fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime erano entrambi giovani ed erano di Capaccio: lui aveva 29 anni mentre lei 24. Viaggiavano a bordo di un’auto che, dopo l’impatto con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Volkswagen Polo, avrebbe perso il controllo dopo la collisione, finendo oltre la barriera di protezione e rotolando più volte lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti. Durante la caduta i due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Con l'auto precipitano per 200 metri in una scarpata: morti due fidanzati

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