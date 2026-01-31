La Cgil di Bari torna a chiedere con fermezza la stabilizzazione dei lavoratori precari negli uffici giudiziari della Puglia. L’associazione sindacale sottolinea come questa misura sia fondamentale per migliorare il funzionamento della giustizia nella regione. La questione rimane al centro del dibattito, mentre le istituzioni sono chiamate a dare risposte concrete.

La Cgil di Bari ha ribadito con forza che la vera riforma della giustizia non può prescindere dalla stabilizzazione dei lavoratori precari impiegati nei vari uffici giudiziari della Puglia. L’organizzazione sindacale, in un intervento pubblico, ha sottolineato che la precarietà del personale non è un problema secondario, ma un nodo centrale che mina l’efficienza, l’equità e la credibilità del sistema giudiziario. I dati indicano che in diversi tribunali della regione, tra cui quelli di Bari, Brindisi e Lecce, gran parte del personale amministrativo e tecnico opera con contratti a termine, spesso rinnovati annualmente senza prospettive di stabilizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma della giustizia: Cgil Bari insiste sulla stabilizzazione dei lavoratori precari come pilastro essenziale

Approfondimenti su Cgil Bari

La Fp-Cgil ha pubblicato una lettera aperta rivolta alle istituzioni, evidenziando la situazione dei 30 precari della giustizia di Pescara, assunti con contratti a tempo determinato nell’ambito del PNRR.

#Corte- d'Appello || Centinaia di precari della giustizia si sono radunati questa mattina davanti alla Corte d'Appello di Milano.

Ultime notizie su Cgil Bari

Argomenti discussi: Referendum giustizia, vademecum per il No alla riforma della magistratura - CGIL; Riforma della giustizia: a Milano una tavola rotonda per il No; Anno giudiziario: presidio Cgil e Fp Cgil contro una riforma della giustizia che non funzionaGiustizia sotto attacco, il lavoro non è un dettaglio. Presidio congiunto Cgil davanti al Palazzo di Giustizia di Milano – sabato 31 gennaio, ore 11–13; SOCIETÀ CIVILE PER IL NO NEL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA GIUSTIZIA.

Cgil Bari, 'vera riforma della giustizia è stabilizzazione dei precari'Per noi la riforma della giustizia parte dalla stabilizzazione di un modello organizzativo che è quello dell'ufficio del processo. (ANSA) ... ansa.it

CGIL Basilicata: No alla riforma della giustizia. Vertenza regionale approdi a RomaA Potenza assemblea generale della CGIL Basilicata. Rilanciato il no al referendum sulla riforma della giustizia, al centro anche le vertenze lucane. Richiesta alla politica di risposte immediate su ... trmtv.it

Le parole di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil oggi a Bari per l'assemblea generale del sindacato - facebook.com facebook