Hockey Prato affronta il Viareggio in una sfida che mette in gioco orgoglio e strategia sul ghiaccio

Questa sera alle 20.45 all'PalaRogai di Maliseti, l’Hockey Prato sfida il Viareggio in una partita che può decidere molto in classifica. I padroni di casa cercano di mantenere il primo posto nel girone E di Serie B, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di superare gli avversari e mettere pressione sulla vetta. È una sfida che vale più dei tre punti, perché mette in palio anche prestigio e orgoglio.

L'Hockey Prato scende in campo domani sera alle 20.45 al PalaRogai di Maliseti per affrontare il Viareggio Hockey A, in una sfida che vale non solo tre punti ma il controllo del vertice del girone E di Serie B. Il match, inizialmente rimandato a marzo per l'impossibilità del campo avversario, è stato riprogrammato con una scelta strategica: le due squadre si affronteranno in trasferta per entrambe, con il ritorno in Versilia che avverrà a partire dal prossimo aprile. Prato, che ha già vinto le prime tre gare del campionato, parte con il vantaggio del pronostico, ma la posta in gioco è alta: una vittoria permetterebbe ai biancocelesti di consolidare il primo posto in classifica con quattro successi consecutivi, rafforzando il loro obiettivo di qualificazione ai playoff.

