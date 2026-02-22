Circolo Prato 2010 in campo c’è un derby importante in chiave salvezza
Il Circolo Prato 2010 affronta un derby decisivo per la salvezza dopo aver vinto contro il King Pong Roma in casa. La squadra cerca di ripetere la buona prestazione e di ottenere punti importanti per la classifica. La partita si gioca davanti ai tifosi locali, che si aspettano una risposta positiva. Il confronto si presenta come una sfida fondamentale per il proseguo della stagione, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria.
Secondo confronto casalingo consecutivo per il Circolo Prato 2010, reduce dal primo successo in campionato ottenuto ai danni del King Pong Roma. Dalle 18 alla palestra del Convitto Cicognini la squadra allenata dall’ungherese Csaba Kun se la vedrà con il Tennistavolo Lucca, fanalino di coda della classifica. Il derby dunque sarà molto importante in chiave salvezza per il club pratese, che si trova al terzultimo posto con soli tre punti di vantaggio sui lucchesi. Obiettivo vittoria bis quindi per il Circolo Prato 2010 contro un TT Lucca da cui però guardarsi bene, visto il 3-3 conquistato nel turno precedente contro la capolista Città di Siracusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Circolo Prato 2010 contro il "King Pong"Il Circolo Prato 2010 ha ottenuto un punto importante contro la capolista Città di Siracusa, dimostrando miglioramenti nel gioco.
Circolo Prato 2010 EasyTech, finalmente la prima vittoria (capitale)Il Circolo Prato 2010 EasyTech ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione battendo 4-1 il King Pong nella palestra del Convitto Cicognini.
Argomenti discussi: Circolo Prato 2010, in campo c’è un derby importante in chiave salvezza; Circolo Prato 2010 Easytech, sfida chiave con il Tennis Tavolo Lucca; Circolo Prato 2010 Easytech, sfida chiave con il Tennis Tavolo Lucca; Circolo Prato 2010 contro il King Pong.
