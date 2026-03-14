Pozzuoli donna di 65 anni trovata morta in casa L’allarme del marito | Ho visto il fumo poi il cadavere

A Pozzuoli, una donna di 65 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. L’allarme è scattato dopo che il marito ha segnalato di aver visto del fumo provenire dall’appartamento e di aver successivamente trovato il corpo della donna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’era più nulla da fare.

Una donna di 65 anni, Teresa Tiano, è stata trovata morta in casa alle perferia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili del fuoco. Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. È stato il marito della donna, che si trovava all’esterno della casa, a chiamare la polizia: «Ho visto del fumo provenire dall’abitazione in cui si trovava mia moglie – ha raccontato agli agenti -. Quando sono rientrato l’ho trovata senza vita». Al momento si ipotizza possa essersi trattato di un incidente domestico, ma si sta indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Donna di 65 anni trovata morta carbonizzata in casa a Pozzuoli, la versione del marito: indagini in corsoMorta una donna di 65 anni il cui cadavere è stato trovato carbonizzato all’interno di una casa in via Cuma, nella località balneare Licola, sul... Leggi anche: Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa in via Cuma. Il marito era fuori dall’abitazione Aggiornamenti e notizie su Pozzuoli donna di 65 anni trovata morta... Pozzuoli, trovato in casa il cadavere carbonizzato di una donnaUna donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio a Pozzuoli, alle porte di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il marito era all'esterno dell'abitazione quando ... msn.com Tragedia a Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa: ipotesi di incidente domesticoPozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa mentre il marito era in giardino: ipotesi incidente domestico Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Licola, ... affaritaliani.it