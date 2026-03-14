A Pozzuoli, la polizia ha trovato il corpo carbonizzato di una donna all’interno di un’abitazione. Il marito, che ha chiamato le forze dell’ordine segnalando fumo che usciva dall’abitazione, si trovava fuori al momento dell’arrivo degli agenti. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita e le indagini sono in corso.

Il cadavere di una donna di 65 anni, Teresa Tiano, è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili del fuoco. Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. Il marito della vittima era all'esterno della casa. È stato lui a chiamare la polizia: «Ho visto del fumo provenire dall'abitazione in cui si trovava mia moglie - ha raccontato agli agenti -. Quando sono rientrato l'ho trovata senza vita». Si indaga per ricostruire la dinamica della tragica vicenda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Pozzuoli, cadavere carbonizzato di una donna all'interno di un'abitazione. Il marito chiama la polizia: «Esce fumo dalla casa»

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