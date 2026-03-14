Napoli cadavere di donna trovato carbonizzato in casa a Pozzuoli

Nella periferia di Pozzuoli, in via Cuma Licola, è stato trovato il corpo di una donna di 65 anni all’interno della sua abitazione. Il corpo presentava segni di incendio e l’intera scena è stata sequestrata dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno eseguendo i rilievi del caso.

Il cadavere di una donna di 65 anni è stato trovato all’interno di un’abitazione in via Cuma Licola, alla periferia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto polizia e i vigili del fuoco. Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. Indagini in corso. Secondo quanto si apprende il marito della vittima era all’esterno della casa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, cadavere di donna trovato carbonizzato in casa a Pozzuoli Articoli correlati Cadavere di una donna carbonizzato in casa nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Cuma, alla periferia di... Incendio a Faltognano vicino Vinci, trovato cadavere carbonizzato: donna colpita con un martello poco distanteI vigili del fuoco hanno trovato un cadavere completamente carbonizzato a Faltognano, nelle campagne nei pressi di Vinci (Firenze), dopo essere... Una raccolta di contenuti su Napoli cadavere di donna trovato... Temi più discussi: Cadavere di una donna trovato in fondo ad un pozzo; Trovato il cadavere di una donna in un pozzo a Roccadaspide: indagini in corso; Recuperato il cadavere di una donna in fondo ad un pozzo incustodito; Dramma all'alba, trovato lungo il canale il cadavere di un uomo senza documenti: indagano i Carabinieri. Cadavere di una donna carbonizzato in casa nel NapoletanoIl cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato ... ilmattino.it Donna morta carbonizzata in casa alla periferia di Pozzuoli: il marito all'esterno dell’abitazioneIl cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili d ... napoli.repubblica.it TUTTI PAZZI DI NAPOLI “Iniziamo il 2026 molto bene, registrando 1.750.000 turisti a gennaio e 1.700.000 a febbraio. Nel weekend di Pasqua le previsioni sono di 400.000 turisti e, sempre in previsione, aprile potrebbe chiudersi con quasi 2.000.000 presen - facebook.com facebook #Napoli, la probabile formazione di Conte per il match con il #Lecce x.com