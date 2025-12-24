la promessa anticipazioni 25 dicembre manuel rimprovera duramente teresa maria sgombra la stanza di jana

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel affranto dal dolore dimentica le buone maniere e si sfoga con la cameriera. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro non si arrende e setaccia La Promessa alla ricerca dell'assassino di Jana. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Curro ha promesso a Ramona di non lasciare impunito l'assassino di Jana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

