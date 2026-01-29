Notte europea da non fallire | Bologna atteso in campo neutro dal fanalino di coda Tel Aviv

Stasera il Bologna gioca su un campo neutro in Serbia contro il Maccabi Tel Aviv. Dopo la brutta sconfitta di Genova, i rossoblù cercano punti pesanti per riagganciare la classifica. La partita si svolge alle 21 alla TSC Arena di Backa Topola, in una notte europea da non fallire.

La squadra più titolata d’Israele è ultima in Europa League, dove ha raccolto appena un punto in sette gare. Stasera, in Serbia, il Bologna sarà obbligato a vincere per ottenere il miglior piazzamento playoff possibile Contro una formazione assolutamente abbordabile, ancora a secco di vittorie e malinconicamente sul fondo della classifica insieme agli svedesi del Malmo, per gli uomini di Vincenzo Italiano non dovrà esserci risultato diverso dalla vittoria, in maniera tale da poter blindare una posizione privilegiata in vista del sorteggio playoff in programma domani a Nyon. Con i tre punti, infatti, i rossoblù si garantirebbero quantomeno la possibilità di giocare in casa il ritorno della doppia sfida che a fine febbraio metterà in palio la prestigiosa qualificazione agli Ottavi di Finale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bar Carlino 2025 torna a supportare il Bologna nella sua partecipazione alla competizione europea.

Bologna in Serbia per l'ultima giornata della fase regolare di Europa League: la squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Backa Topola, dove saranno presenti circa 130 tifosi rossoblù e un centinaio del Maccabi

