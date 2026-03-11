Ponte sullo Stretto | 15 miliardi bloccati il decreto

La questione del ponte sullo Stretto di Messina si fa più complessa: 15 miliardi di euro sono attualmente bloccati e il decreto sulle infrastrutture potrebbe essere fermato dalla Ragioneria dello Stato. La disputa riguarda le risorse finanziare e il via libera ufficiale all’opera, mentre le discussioni tra le istituzioni continuano senza una soluzione immediata.

La battaglia politica sul ponte sullo Stretto si inasprisce mentre il decreto sulle infrastrutture rischia di essere bloccato dalla Ragioneria dello Stato. La deputata Daniela Morfino del Movimento 5 Stelle accusa apertamente Matteo Salvini di aver gestito male la questione, lasciando bloccati 15 miliardi di euro per un’opera che necessita di una completa riscrittura procedurale. L’intervento della capogruppo M5S alla commissione Ambiente non è un semplice sfogo politico, ma segnala un punto di stallo amministrativo critico. Il governo Meloni appare paralizzato su questioni cruciali come le tariffe del gas e del gasolio, mentre l’iter del ponte rimane fermo tra progetti da rifare e valutazioni ambientali incomplete. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte sullo Stretto: 15 miliardi bloccati, il decreto Articoli correlati Meloni taglia fondi al trasporto pubblico, ma il Ponte sullo Stretto (bocciato dalla Corte dei Conti) assorbe 15 miliardiIl Governo taglia i fondi per il trasporto pubblico e insiste sul Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante la clamorosa bocciatura della Corte dei... Leggi anche: Approvato decreto Ponte sullo Stretto Una selezione di notizie su Ponte sullo Stretto 15 miliardi... Temi più discussi: Salvini fissa il countdown: Ponte sullo Stretto, cantieri aperti entro 15 mesi; Ponte sullo Stretto, torna in cdm il dl Infrastrutture; Salvini: Prima di fine mandato, apro il cantiere del Ponte sullo Stretto; Ponte Stretto, Mit: Iter prosegue, 13,5 mld dal 2026 - Geagency. Ponte sullo Stretto: dalla Ragioneria dello Stato stop agli extra-costiIn particolare viene specificato che tutte le procedure per il ponte dovranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dunque impiegare solo le risorse già messe a di ... rainews.it PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): DL INFRASTRUTTURE DA RISCRIVERE, SALVINI LE SBAGLIA TUTTEROMA, 10 MAR. – Le procedure per far ripartire l’iter del ponte sullo Stretto vanno riformulate senza un euro di spesa in più a carico delle casse pubbliche. Dopo il dl Bollette nato morente e seppel ... lavalledeitempli.net Riaperto il ponte sulla Fi-Pi-Li ma per i camion bisognerà ancora aspettare facebook Doveva essere provvisorio, invece è ancora qua: è il #PONTE DELL'ACCADEMIA Dalla sua sommità si gode di una delle viste PIÙ BELLE sul #CanalGrande. x.com