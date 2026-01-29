Ponte sullo Stretto Salvini | I fondi non saranno dirottati per i danni del maltempo

Il ministro Salvini chiarisce che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto non verranno spostati per coprire i danni causati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Secondo lui, si tratta di risorse dedicate agli investimenti e non saranno usate per altri scopi. La polemica sulla possibile deviazione di fondi si placa così, con il governo che ribadisce le priorità sui progetti infrastrutturali.

"I fondi del Ponte sullo Stretto dirottati alla ricostruzione per i danni del maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna? No, perché sono fondi per investimenti. Bisogna conoscerle le cose". Lo dice, come riporta Adnkronos, Matteo Salvini a margine dell'evento alla Camera in ricordo di Roberto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il governo ha annunciato il definanziamento dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, mettendo ulteriormente in forse l'avvio dei lavori previsto per il 2025.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato l'intenzione di realizzare il Ponte sullo Stretto, sottolineando la sua determinazione a portare avanti il progetto nonostante le molte opposizioni.

Ponte sullo Stretto, Salvini: Risponderemo a tutti i rilievi della Corte, andiamo avanti

Salvini: fondi del Ponte non si toccanoI fondi destinati al Ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud. Così Salvini, vicepremier e ministro Infrastrutture. rainews.it

Salvini, fondi per il Ponte non si toccano, per maltempo ne troveremo altri(ANSA) - ROMA, 29 GEN - I fondi destinati al ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a marg ... tuttosport.com

Frana Niscemi, Ciclone Harry e Ponte sullo Stretto, "in atto grave e disonesta speculazione. Per la frana sull’Aurelia dovremmo annullare le Olimpiadi" facebook

#Sicilia - Martedì sera all’Assemblea regionale (ARS) è stato approvato un ordine del giorno che chiede alla regione di dirottare €1,3 mld stanziati per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione delle coste distrutte dalle mareggiate del ciclone Harry. @ultimora_pol x.com