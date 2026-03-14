Il progetto del Ponte sullo Stretto prevede ora un completamento nel 2034, con una revisione significativa del cronoprogramma. Nel frattempo, 2,8 miliardi di euro sono stati dirottati dalla realizzazione dell’opera verso Rete ferroviaria italiana, per coprire parte del debito accumulato. La modifica nei piani coinvolge anche il trasferimento di risorse e le tempistiche di realizzazione.

Il cronoprogramma del Ponte sullo Stretto subisce una revisione sostanziale che sposta l’inaugurazione al 2034, mentre 2,8 miliardi di euro destinati all’opera vengono reindirizzati verso la Rete ferroviaria italiana per sanare il debito accumulato. Questa manovra finanziaria, sancita dal decreto sui commissari straordinari, riduce gli stanziamenti iniziali per il ponte per coprire le anticipazioni di pagamento fatte da Rfi ai fornitori dei cantieri. L’intervento governativo mira a riequilibrare i conti della società gestore della rete ferroviaria, trasferendo risorse nel 2026 e nel 2027 per rendere sostenibile l’esposizione debitoria. La decisione nasce dalla necessità di gestire la liquidità immediata senza aumentare il costo complessivo dell’infrastruttura, mantenendo fermo lo stanziamento totale a 13,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte Stretto al 2034: 2,8 miliardi verso Rfi

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