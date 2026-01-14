SIGEP World 2026 | la farina Polselli come geografia culturale tra Napoli e Roma

La presenza della farina Polselli al SIGEP World 2026 rappresenta un collegamento tra le tradizioni molitorie di Napoli e Roma e il contesto internazionale della fiera. Dalle antiche macine di Arce agli spazi di Rimini, si sviluppa un percorso che unisce conoscenze artigianali e innovazione industriale, portando la cultura molitoria del Centro Italia in un evento dedicato alle eccellenze del settore.

Dalle macine di Arce agli spazi espositivi di Rimini si sviluppa un percorso fatto di saperi artigiani e visione industriale, che porta la cultura molitoria del Centro Italia al SIGEP World. Qui Polselli, storica casa molitoria, conferma la propria presenza alla 47ª edizione della manifestazione, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 nel Quartiere Fieristico di Rimini, ribadendo con chiarezza una posizione culturale: la . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - SIGEP World 2026: la farina Polselli come geografia culturale tra Napoli e Roma Leggi anche: Polselli al SIGEP World 2026: quando la farina diventa racconto, tra Napoli e Roma Leggi anche: La Fiera si prepara per il Sigep, tra i focus del 2026 le food experience negli hotel di lusso e i bar del futuro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Al SIGEP World 2026: la farina Polselli come geografia culturale tra Napoli e Roma; AIBI a Sigep: i nuovi percorsi dell’arte bianca; Polselli al SIGEP World 2026 - - Quotidiano di Informazioni Online; Sigep World 2026: Molini Fagioli presenta la Bakery Contemporanea tra tradizione e innovazione. Molino Casillo a SIGEP 2026 presenta The House of Flour - Molino Casillo a SIGEP 2026 con The House of Flour: nuova visual identity, tre linee di prodotto e finale del Buona Era Social Tour. horecanews.it

Polselli al SIGEP World 2026: quando la farina diventa racconto, tra Napoli e Roma - C’è una relazione profonda, forte come un impasto realizzato con sapienza, che unisce Arce a Rimini, la cultura artigiana del Centro Italia al palcoscenico ... 2anews.it

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su qualità e formazione - Liuzza sarà al SIGEP WORLD 2026, la più importante fiera internazionale dedicata alle eccellenze del Foodservice, in programma dal 16 al 20 gennaio alla Fiera di Rimini. tp24.it

Ti aspettiamo dal 16 al 20 gennaio a SIGEP WORLD 2026 con la nostra offerta: soluzioni digitali, pagamenti evoluti e robotica di servizio per supportare il lavoro quotidiano di bar e ristoranti. Leggi il comunicato: shorturl.at/1z0RC #Zucchetti x.com

Il 18 Gennaio, dalle ore 16.45, presso la VISION PLAZA di Sigep World si svolgerà il convegno "Le nuove per la Vera Pizza Napoletana: L'India" Con Ayush Jatia (titolare - Si Nonna's), Milan Rajyagor (Head of Supply Chain - Si Nonna's), Massimo Verzini (Ex facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.