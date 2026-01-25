Rilancio del polo fieristico | Skipass deve farne parte

Il rilancio del polo fieristico di Modena rappresenta un’opportunità per valorizzare l’Appennino e il suo patrimonio turistico. In questo contesto, è importante che la manifestazione Skipass trovi spazio e continuità, contribuendo a promuovere le potenzialità della regione e a favorire uno sviluppo sostenibile del settore turistico locale. La presenza di eventi come Skipass è fondamentale per rafforzare l’attrattiva dell’area e incentivare il turismo outdoor.

"Per l'Appennino la proposta di un rilancio del polo fieristico di Modena deve significare anche il ritorno di una grande manifestazione di promozione turistica come lo era la fiera Skipass". Ne sono convinti Luciano Magnani presidente consorzio Cimone e le scuole di sci. "Cogliamo con favore le dichiarazioni del sindaco di Modena Massimo Mazzetti di voler rilanciare il polo fieristico di Modena. I quartieri fieristici -dicono dall'Appennino- sono da sempre una grande infrastruttura strategica per lo sviluppo e la promozione del territorio per l'indotto economico e per il marketing territoriale.

