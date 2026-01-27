I figli del vento il racconto fotografico di Massimo Brizzi alla Feltrinelli

Ci sono libri che nascono da un’urgenza, da uno sguardo che non riesce a voltarsi dall’altra parte. “I figli del vento” (Edizioni Ex Libris), libro fotografico di Massimo Brizzi, giornalista e coordinatore del telegiornale di TeleOne, è uno di questi. Il libro sarà presentato sabato 31 gennaio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

I Figli del Vento: il racconto fotografico di Massimo Brizzi tra libertà, fede, identità e naturaSarà presentato Sabato 31 gennaio 2026, negli spazi della Libreria Feltrinelli di via Cavour n. 133 a Palermo, I Figli del Vento (Edizioni Ex Libris), libro fotografico di Massimo Brizzi, Giornalist ... ilsicilia.it

