Maxi blitz a Termini la Polizia identifica oltre 500 persone 4 arresti e 6 denunce

Nella giornata del 15 gennaio 2026, la Polizia di Roma ha condotto un’operazione presso la stazione Termini, identificando oltre 500 persone. Durante il blitz sono stati arrestati quattro soggetti e sei sono stati denunciati. L’intervento, supportato dal I Reparto Volo, ha mirato a garantire maggiore sicurezza nell’area, mantenendo il rispetto delle norme e rafforzando il controllo sul territorio.

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Operazione straordinaria della Polizia di Stato messa in campo dalle prime ore del pomeriggio odierno nell'area della Stazione Termini grazie al supporto del I Reparto Volo che ha perimetrato l'area. Immigrazione clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori, ma anche evasione fiscale e rispetto delle norme di settore in materia di attività commerciali sono i target cui l'operazione straordinaria messa in campo è stata orientata. Gli agenti dei Reparti mobili, gli uomini dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, insieme ai Reparti Prevenzione Crimine ed alle Unità cinofile antidroga hanno operato a cominciare dai ballatoi di via Giolitti, dove si è proceduto alla identificazione massiva di tutti gli abituali frequentatori degli spazi.

